

تقام اليوم بطولة الكارتينغ المفتوحة الثانية للشباب والفتيات من عمر 14 عاما فما فوق، والتي تجري منافساتها في حلبة الكوت بمشاركة 150 متسابقا ومتسابقة وينظمها النادي الكويتي للكارتينغ.



وتبدأ المنافسات من الساعة السابعة مساء حتى الحادية عشرة مساء، على أن يتم تتويج الفائزين عقب السباق الختامي. وبهذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للكارتينغ د.حامد بوشهري جهوزية كل اللجان العاملة لهذه البطولة التي تقام بنسختها الثانية، مضيفا: «تعود أهمية هذه البطولات إلى خلق أجواء تنافسية بروح رياضية بين المتسابقين واكتشاف المواهب».