

يسعى بوروسيا دورتموند للتتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا» للمرة التاسعة في تاريخه عندما يستقبل ضيفه ماينتس غدا السبت على ملعب «سيغنال ايدونا بارك» في الجولة الـ 34 الأخيرة من المسابقة، فيما ينتظر مطارده بايرن ميونيخ تعثره والتغلب على مستضيفه كولن للحفاظ على اللقب. ويتصدر «أسود الفيستفاليا» الترتيب برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن العملاق البافاري حامل اللقب في السنوات العشر الأخيرة، والذي يحتاج للفوز على كولن وتعثر دورتموند بالخسارة أو التعادل أمام ماينتس بسبب فارق الأهداف الكبير لصالح بايرن ميونيخ (+53) مقابل (+39) لدورتموند. وفي بقية المباريات التي تقام بتوقيت واحد، يلتقي لايبزيغ مع شالكه، وآينتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ، ويونيون برلين مع فيردر بريمن، وبوخوم مع باير ليفركوزن، وفولفسبورغ مع هيرتا برلين، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع أوغسبورغ، وشتوتغارت مع هوفنهايم.



وتبقت بطاقة وحيدة للتأهل إلى دوري الأبطال يتنافس عليها كل من يونيون برلين وفرايبورغ، ولكلاهما 59 نقطة، بعد ضمان دورتموند وبايرن ميونيخ ولايبزيغ البطاقات الثلاث الأولى، فيما يريد باير ليفركوزن (السادس بـ 50 نقطة) تأمين مشاركته في «الكونفرنس ليغ» الموسم المقبل.



وبعد ضمان هرتا برلين (26 نقطة) الهبوط لدوري الدرجة الثانية، يسعى صاحب المركز الـ 17 قبل الأخير شالكه (31 نقطة) لتجنب الهبوط المباشر بالصراع مع بوخوم وشتوتغارت (32 نقطة لكليهما)، في حين يريد أوغسبورغ (صاحب المركز الـ 14 برصيد 34 نقطة) الهروب من معمعة خوض الدور الفاصل لتحديد الهابط لـ «دوري المظاليم» ويحتاج الى نقطة فقط غدا السبت.