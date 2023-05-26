تجمّع عشاق تينا تيرنر خارج منزلها أمس لوداع أسطورة الموسيقى التي اتخذت من سويسرا موطنا لما يقرب من 3 عقود.



ووضع محبوها الزهور والبطاقات خارج منزلها المطل على بحيرة زوريخ في بلدة كوسناخت الخلابة، حيث توفيت أمس الأربعاء عن عمر ناهز 83 عاما.



وتدفق الزوار على بوابات منزلها وأوقدوا الشموع وتركوا رسائل للمغنية الراحلة التي كان من أشهر أغانيها «ما علاقة الحب بهذا؟» و«إنه الأفضل ببساطة».



وقالت واحدة من السكان المحليين اسمها كريستين: «أحبها الجميع. لقد نشأت مع تينا تيرنر وكانت امرأة عظيمة بالنسبة لي».



وانتقلت تيرنر إلى سويسرا في عام 1995 مع شريكها منذ فترة طويلة إروين باخ. وبعد فترة وجيزة من زواجهما في 2013 اكتسبت الجنسية السويسرية وتخلت عن الجنسية الأميركية.



وقال ساكن آخر اسمه كوستا: «كانت جزءا من حياتي لأكثر من 35 عاما وكانت جارة جيدة، ظهرت في البلدة، وكانت محبوبة جدا».