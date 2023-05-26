عبدالعزيز الفضلي



أكد وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان ان الاستعلام عن نتيجة طلبة الثانوية العامة لنهاية العام الدراسي ستكون عن طريق رقم الجلوس جاء ذلك في نشرة اصدرها السلطان، حيث أعلن خلالها عن رفع أرقام جلوس طلاب الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والمعهد الديني - على حسابات المدارس بموقع وزارة التربية http://app.moe.edu.kw/ris،، وعليه يرجى اتباع ما يلي:



1 - طباعة أرقام الجلوس لمتعلمي المدارس - المراكز - المعهد الديني والتأكد من أنها تشمل جميع المتعلمين.



2 - إخطار المتعلمين برقم الجلوس للاستعلام عن نتيجتهم في نهاية امتحانات الفترة الدراسية الثانية.



ودعا السلطان مديري ومديرات مدارس المرحلة الثانوية في التعليم العام ومراكز تعليم الكبار والمعهد الديني إلى انه في حالة وجود أي ملاحظات أو استفسارات يرجى مراجعة لجنة النظام والمراقبة:



القسم العلمي: مدرسة ابن رشد الابتدائية للبنين - منطقة



الفيحاء ([email protected])



القسم الأدبي والمعهد الديني: مدرسة صقر الشبيب الابتدائية



للبنين - القادسية ق5 [email protected]



من جانب آخر، انطلقت اختبارات طلبة المرحلة المتوسطة في المناطق التعليمية وفق جدول موحد لكل منطقة تعليمية ليلتحقوا بزملائهم في الصفين العاشر والحادي عشر الذين بدأوا امتحاناتهم يوم الثلاثاء الماضي على ان تنطلق اختبارات طلبة الثانوية العامة يوم 11 يونيو المقبل.



وأدى الطلبة اختباراتهم في أول يوم على ما يرام ووفق خطة موضوعة وسط أجواء مريحة وفرتها وزارة التربية بالتنسيق مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية وتستمر اختبارات المتوسط حتى يوم الأحد الموافق 4 يونيو المقبل.



إلى ذلك، عقد قطاع التنمية التربوية والأنشطة اجتماعا مع نائب رئيس جمعية الشفافية د.فهد الرقيب المتخصص بالحوكمة وقواعدها وأعضاء اللجنة الثقافية في جمعية الشفافية شيرين الصمادي ونورة الضبيعي وقطاع التنمية التربوية والأنشطة جاسم العريان وأحمد البالول وعبدالله الدريع وفي المطيري وروان العبدالله، وذلك في إطار جهود وزارة التربية في مواجهة الظواهر السلبية المصاحبة لفترة الاختبارات واستكمالا للجهود الإعلامية لحملة «استعد».



وناقش الحضور السبل العلمية وتكنولوجية لمواجهة ظاهرة الغش وتفعيل الجوانب الدينية، والتثقيفية، والأسرية والخطط العلاجية لظاهرة الغش وطرح عدد من النماذج.



وتم التطرق للإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغش منها تطبيق اللوائح وتفعيل القوانين والحرص على عقد اجتماعات دورية مع مديري المدارس والجهات المختصة للحد من الظاهرة، والاستعانة بكاميرات المراقبة والحرص على وضع الحلول اللحظية والبعيدة.



وأوصى المجتمعون بضرورة تفعيل القوانين واللوائح ووضع التشريعات اللازمة للحد من ظاهرة الغش وإنشاء المراكز المتخصصة في كل محافظة مركز تعليمي متخصص والحرص على تدريب المعلمين لاستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة، واقترح د.فهد الرقيب إدراج مادة الأخلاق في المنهج التعليمي وجعلها مادة مستقلة يتم تدريسها للطلاب في كل مرحلة دراسية وتطبيق الحوكمة التعليمية في وزارة التربية.



واتفقوا على أن تتم مواصلة عقد الاجتماعات والتباحث في كل ما يتعلق بنزاهة التعليم والإجراءات المتعلقة بالاختبارات.