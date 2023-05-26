

انتشرت في الساعات الماضية، حرب كلامية بين الفنانتين شيرين عبدالوهاب وإليسا، بعد تصريح شيرين عن إليسا في برنامج «كاربول كاريوكي بالعربي» الذي يعرض على تلفزيون دبي، حيث قالت: «بحب وضوحها لأنها واضحة أوي، وما بحبش ساعات إن هي لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات».



وردت إليسا بنشر صورة مركبة على «تويتر» تظهرها في جانب خلال تقديم التحية لجمهورها، مع التعليق: «ما يراه الناس حين أعتلي المسرح»، وفي الجانب الآخر صورة لامرأة تحمل «شيكا» مصرفيا ومرفقة بالقول: «ما تراه شيرين»، وقالت إليسا في تغريدتها: «رغم ذلك لا ضغينة».



وفي الحلقة عينها، تحدثت شيرين عن نانسي عجرم، فقالت: «نانسي جميلة وفي حالها، وعمرها ما اتكلمت عن حد وحش، والوحش اللي فيها إن هي مش بتسألش عليا خالص». وعن هيفاء وهبي ردت: «كل حاجة في هيفاء حلوة، كريمة ومجتهدة جدا، ومش بحب فيها عصبيتها».



أما عن نجوى كرم، فقالت شيرين: «التقل كله، والجمال والشياكة، بحبها وقلبها جميل، ومبتغيرش من حد ومركزة على نفسها أكتر، معرفش مدام نجوى كويس علشان أقول إيه الوحش اللي عندها».