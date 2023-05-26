ردت الفنانة دينا الشربيني على الأخبار المتداولة عن نيتها اعتزال الفن، مشيرة إلى أن من المبكر اتخاذ هذا القرار، مؤكدة أنها مازالت تطمح لتقديم المزيد من الأعمال الفنية التي تنال إعجاب الجمهور ويبقى يتذكرها.



وقالت دينا خلال لقائها في برنامج «عرب وود»: والدي دائما كان يريدني أن أعتزل في وقت يتذكرني فيه الجمهور بشكل جيد، وكانت نصيحته دائما أن أحافظ على مستوى مميز من الأعمال التي يتذكرني بها الجمهور، ولكنني لا أعلم متى يمكن أن أتخذ هذا القرار.



يشار إلى أن دينا الشربيني تشارك في فيلم «تاج»، من بطولة الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه بدور السينما قريبا، حيث تحدثت في تصريحات تلفزيونية عن الفيلم، معبرة عن سعادتها بمشاركة تامر، بالقول: «العمل معه أكثر من ممتع، فهو شخص يحب عمله والنجاح». وأضافت: «أنا مبسوطة جدا بمشاركتي في فيلم «تاج» لتامر حسني، وأنا كنت بحب تامر قبل ما اشتغل معاه، ولما اشتغلنا مع بعض أدركت قد إيه هو إنسان نضيف وبيشتغل من قلبه ومش بينام في الكواليس».