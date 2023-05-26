عبدالكريم العبدالله



وضعت وزارة الصحة ضوابط وآلية جديدة لصرف «البدل النقدي» من رصيد الاجازات الدورية.



وجاء في الضوابط التي تنشرها «الأنباء» أنه يتم الاستمرار في تقديم طلبات الاستبدال بالنسبة للموظفين الذين لم يتقدموا بطلب استبدال خلال عام 2023 على أن يتم حصر تلك الطلبات واعداد كشوف بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية مع مراعاة التدقيق والمراجعة على الرواتب أو الترقيات، وتضمنت الضوابط أن يكون صرف البدل النقدي اثناء الخدمة وفقا لذات مرتب الموظف ومفرداته الذي يصرف له فيما لو صرح له بإجازة دورية في تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بالنظام المتكامل وبحسب مرتب اليوم الواحد عند صرف البدل على أساس أن الشهر مقداره 30 يوما.



وافادت الضوابط ان الكشوفات تعتمد من «مدير المنطقة ـ مدير الادارة المركزية» وترفق معها السيرة الذاتية لكل موظف وترسل الكشوف للوزارة، مع مراعاة عدم تكرار تقديم الطلب في ذات السنة الميلادية.