

حنان عبدالمعبود



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن تنظيم نادي النزاهة الصيفي الخامس منتدى الشباب من أجل النزاهة، تحت شعار «الشباب من أجل النزاهة والشراكة والتعلم»، بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية خلال في الفترة من 29 إلى 31 الجاري، في مقر الهيئة بمنطقة الشامية خلال الفترة الصباحية، بمشاركة نخبة من المختصين المحليين والخليجيين.



وبينت الهيئة في بيان لها أن النادي يهدف إلى تحسين مستوى الإدارة العامة بما يحقق أهداف التنمية، من خلال إشراك الشباب في خطط الدولة لتعزيز النزاهة والشفافية والديمقراطية، كما يهدف إلى صياغة فكر وطني داعم للحوكمة والشفافية ومناهض للفساد في القطاع العام، وتمكين الشباب من الاندماج في خطط التنمية، إضافة إلى نقل تجارب دولية ناجحة في تطوير وإصلاح الخدمة العامة.



بالإضافة إلى هذا، فإن النادي يسعى إلى تقديم أوراق علمية متخصصة في موضوع النادي تتناسب وواقع القطاع العام الذي يشكل ملتقى علميا للناشطين في مجال الحوكمة والشفافية وتعزيز النزاهة، إلى جانب تعزيز شراكة المجتمع المدني والحكومة في استراتيجية مكافحة الفساد.