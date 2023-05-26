دارين العلي



أعلن رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عدنان دشتي، عن تسجيل الفريق 300 مخالفة ومحضر اثبات حالة منذ مطلع العام الحالي، مبينا ان المخالفات التي تم تسجيلها موزعة على مختلف مناطق الكويت.



واشار دشتي في تصريح صحافي إلى استمرار الفريق في حملاته التفتيشية بمعاونة العديد من الجهات الحكومية لرصد المخالفات والتعديات على شبكتي الكهرباء والماء، لافتا إلى انخفاض عدد المخالفات التي يتم تسجيلها في الفترة الأخيرة مقارنة بتلك المخالفات التي كان يتم تسجيلها مع بداية انطلاق عمل فريق الضبطية قبل عدة سنوات.



وفي سياق متصل، أسفرت الحملة التي قام بها فريق الضبطية أول من أمس بالتنسيق والتعاون مع شبكات التوزيع الكهربائية في محافظة مبارك الكبير وممثلين عن وزارات الداخلية والتجارة والبلدية وهيئة الغذاء والهيئة العامة للصناعة على أسواق القرين عن تسجيل 20 مخالفة ومحضر إثبات حالة بحق عدد من المحلات التجارية المتنوعة الأنشطة.



وذكر ان الفريق نفذ حملة على أسواق القرين وسجل 20 مخالفة واثبات حالة بحق محال تجارية متنوعة الأنشطة من بينها مطاعم وورش اصلاح سيارات ومصنع تعبئة مياه لمخالفتها القانون رقم 48 لسنة 2005 وتم قطع التيار عنها، مشيدا بتعاون الجهات التي تساند الوزارة في تنفيذ حملاتها على المواقع المخالفة على مستوى جميع محافظات الكويت.



ولفت إلى حرص وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة واهتمامها بالحفاظ على شبكتي الكهرباء والماء وحمايتها من أي تعديات يمكن ان تؤثر على سلامتها، خصوصا في الفترات التي تشهد زيادة في معدلات استهلاك الطاقة.