

منصور السلطان



تمكن رجال مديرية أمن محافظة الجهراء خلال الساعات القليلة الماضية، من ضبط (5) أشخاص بحوزتهم مواد يشتبه أنها مخدرة، وآسيويين بمواد مسكرة، وتم حجز مركباتهم وإحالتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



من جهة اخرى، أحالت دوريات اسناد مديرية امن الاحمدي فجر امس شابا كويتيا وفتاة من احدى الجنسيات العربية الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما في منطقة المهبولة بحالة تعاط وبحوزتهما حبوب مخدرة.



وضبطت الفتاة والشاب عقب الاشتباه في سيارة متوقفة اسفل احدى العمارات في منطقة المهبولة.