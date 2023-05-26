أطلقت سلسلة لولو هايبر ماركت الرائدة في المنطقة، مهرجان لولو للأغذية الذي يعرض ويحتفل ببعض من أفضل الأطعمة، ويتم تقديم هذا العرض الذي يستمر من 24 إلى 31 مايو في جميع مراكز الهايبر ماركت في الكويت، بتخفيضات مذهلة وأسعار خاصة على مختلف الأصناف الغذائية والفئات، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك والألبان وغيرها.



وتم إطلاق العرض في 24 مايو بمركز الري بحضور الشيف الهندي الفائز بلقب الموسم السابع من برنامج «Master Chef»، نيانجوتي سايكا والممثلة الهندية سانيا إيبان والشيف العربية المقيمة في الكويت جمانة جعفر، بالإضافة إلى كبار إدارة لولو الكويت وممثلين عن الرعاة الرئيسيين والشركاء المشاركين في الفعالية، وكان من بين أبرز ملامح حفل افتتاح مهرجان لولو للأغذية عرض الطهي المباشر الخاص بالشيف سايكا.



ومن المخطط إقامة سلسلة من المسابقات والمنافسات طوال فترة العرض في جميع مراكز الهايبر ماركت حيث يمكن للمشاركين عرض مهاراتهم في الطهي، ومن بين المسابقات مسابقة الطهي باللغة العربية والهندية والإيطالية والقارية والفلبينية، بالإضافة إلى مسابقة الحلويات الخاصة.