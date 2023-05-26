نظمت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية «AUM» معرض التوظيف التاسع بمشاركة 48 شركة محلية إقليمية وعالمية رائدة من مختلف القطاعات، وذلك من 22 حتى 24 مايو في مركز «AUM» للمؤتمرات في الحرم الجامعي.



وتخلل المعرض ندوات وورش عمل قام بها أساتذة من جامعتي University of California (UC Berkeley) وجامعة UEC Montreal حضرها الطلبة والخريجون. كما خصصت الجامعة ورش عمل لموظفي الشركات المشاركة في المعرض.



كما أجرى موظفو قسم الموارد البشرية من الشركات مقابلات مباشرة مع الطلاب لفرص عمل متوافرة لديهم.



وقد أشاد ممثلو الشركات بالمستوى الأكاديمي وبالمهارات العلمية التي يمتلكها طلاب جامعة الشرق الأوسط الأمريكية والتي تجعلهم مميزين عن غيرهم من الطلاب والخريجين.



إقبال على المشاركة



وشهد المعرض إقبال وحضور الآلاف من طلبة «AUM» وخريجيها، الذين تفاعلوا وتواصلوا مع ممثلي الشركات، حيث أتيحت لهم الفرصة للتعرف على أهم فرص العمل التي يقدمها السوق الكويتي في مختلف القطاعات والمجالات، كما استطاعوا أيضا إجراء المقابلات المباشرة، المحادثات الفردية، وحضور الندوات وورش العمل.



1500 فرصة عمل



تميز معرض التوظيف في جامعة الشرق الأوسط الأميركية بطرح فرص عمل عديدة ومتنوعة كما شهد مشاركة زخم من الشركات وصل الى 48 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية وعالمية من مختلف المجالات لاسيما في قطاعات النفط والهندسة والمصارف والاتصالات، منها على سبيل المثال لا الحصر: بنك الكويت الوطني، شركة نفط الكويت، زين للاتصالات، هانيويل، شلمبرجير، أجيليتي، بنك برقان، هاليبيرتون، بنك بوبيان، بنك الأهلي الكويتي، صناعات الغانم، البنك التجاري، KPMG، إس تي سي، وإرنست ويونغ.



ندوات وورش عمل



كما نظمت الجامعة أكثر من 10 ندوات وورش عمل متتالية على مدار يومين، قام بها أساتذة ومحاضرون من جامعتي UCB وHEC Montreal وحملت مواضيع متنوعة متعلقة بالنجاح والعمل وأهمية ودور الذكاء الاصطناعي الفاعل في المستقبل القريب وتحديدا في سوق العمل، وبما يخدم صيغة الأعمال الحديثة وما تمثله من تحديات وفرص عمل بتركيبة جديدة.



مركز «توطين» للتطوير الوظيفي



تولى مركز التطوير الوظيفي «توطين» في«AUM» عملية تنظيم المعرض والإشراف على فعالياته، كما تواجد فريق التوظيف لديها في المعرض، حيث تم إجراء مقابلات مع الخريجين وجمع السير الذاتية لفرص عمل حالية ومستقبلية في الجامعة.



إشادة بمهارات الطلبة



وأشاد ممثلو الشركات بالمستوى الأكاديمي وبالمهارات العملية التي يمتلكها طلبة وخريجي جامعة الشرق الأوسط الأمريكية والتي تميزهم عن غيرهم من الطلبة والخريجين، كما أعربوا عن حرصهم على المشاركة في المعرض لتعزيز التواصل مع الشباب الطموح الواعد من خريجي «AUM» إيمانا منهم بأن «AUM»أحد أهم الجامعات التي تلبي الكثير من احتياجات سوق العمل من خلال خريجيها المتميزين.



«زين» الكويت



في هذا الصدد أكد عبدالرحمن العتيبي من قسم التعيينات في شركة «زين» أن هناك العديد من الموظفين الحالين في شركة «زين» من خريجي جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، حيث أشاد بكفاءتهم العالية وإبداعهم في شتى المجالات بالشركة بسبب اهتمام الجامعة بتدريبهم لسوق العمل.



وأوضح العتيبي أهمية المعرض الوظيفي لمساعدة الخريجين والطلاب على اكتشاف فرص وظيفية مناسبة لهم.



شركة «STC»



من جهته، سلط عبدالعزيز العنزي مسؤول التوظيف في شركة STC الضوء على أهمية المعرض الوظيفي كونه جسرا يربط بين الطلاب والشركات يساعد في بناء علاقة بينهم لتجهيزهم لسوق العمل.



البنك التجاري



بدورها، أشادت لمى الشمري مسؤول توظيف أول في البنك التجاري بالمهارات العالية التي يتمتع بها جميع خريجي جامعة الشرق الأوسط الأمريكية الذين تم توظيفهم في البنك.



بنك برقان



أما خالد العبيدي اخصائي توظيف في بنك برقان، فقد ذكر أن إنتاجية وكفاءة خريجي جامعة الشرق الأوسط الأمريكية تعتبر من الأعلى في الكويت من حيث الانضباط والإبداع في العمل.



«الخليج للتأمين»



من جهتها، أشادت شيخة الصانع مسؤول إداري في قسم الموارد البشرية بكفاءة خريجي الشرق الأوسط الأمريكية العالية، وأعربت عن تميزهم في العمل ما جعل الشركة تهتم دائما بالاستثمار في الموظفين.



بنك بوبيان



من جانبه، أعرب فواز العجيل مسؤول أول في إدارة التوظيف في بنك بوبيان عن أن وجودهم في المعرض الوظيفي لا يقتصر فقط على توظيف الخريجين بل لتوجيه وإرشاد الطلبة الحاليين إلى التوظيف في القطاع الخاص وبنك بوبيان تحديدا.



وأكد العجيل أن مخرجات الجامعة متميزة أكاديميا مما ينعكس بشكل إيجابي على سوق العمل الكويتي.



البنك الوطني



وأشاد فهد الدواس مسؤول توظيف في بنك الكويت الوطني بخريجي AUM من حيث الجدية والالتزام وتوفير المهارات القيادية لديهم، مشيرا الى ان البنك الوطني يطمح لانضمام الشباب الكويتي وخريجي AUM بشكل خاص.



البنك الأهلي



في السياق ذاته، أكدت مديرة التعيينات في البنك الأهلي الكويتي سارة دشتي وجود موظفين في فريق عملها من خريجي الجامعة من تخصص إدارة الموارد البشرية سريعي التعلم وذوي الإنتاجية العالية، مشيرة الى حرصهم على المشاركة في معرض«AUM» الوظيفي وتعريف الخريجين بالفرص المتاحة بالبنك الأهلي.



شركة شلمبرجير



أما منسق قسم التوظيف السيدة اشجان باقر من شركة شلمبرجير، فأكدت تميز خريجي جامعة الشرق الأوسط الأمريكية عن الجامعات الأخرى من حيث الكفاءة في العمل، ومهاراتهم الشخصية ومهارات التقديم.

www.aum.edu.kw