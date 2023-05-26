هدايا العمال



هل يجوز للموظف العامل في جهة معينة ان يتلقى نظير عمله مكافأة أو هدية؟



٭ لا يجوز للموظف العامل في جهة معينة ان يتلقى نظير عمله مكافأة أو هدية، وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: «هدايا العمال غُلول» أبوداود.



والغال هو الذي يسرق من الغنيمة قبل قسمتها، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية ليأتي له بصدقات أهل البحرين، فلما جاء قال: هذا لكم وهذا لي، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: «فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يُهدى له أم لا» متفق عليه. بمعنى أنه لولا عملك ما أهدي لك، وكذلك الموظف اليوم مثله.



ومن المسائل كذلك أنه لا يجوز ان يشترط الشافع مبلغا معينا على شفاعته وواسطته، فالأصل في الشفاعة انها من باب الإحسان والمعروف، وتفريج الكرب ولو أجيز أن يكون مقابلها مالا لعدم الخير وانقطع المعروف وهذا ينافي مقصود الشارع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «من شفع لأحد شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا». رواه أحمد.



وعلى المسلم ان يطيب مطعمه، وألا يعرض نفسه لمقت الله وغضبه، وألا يذهب دينه وأمانته بعرض من الدنيا وحطام زائل من حطامها.



طلاق الغضبان



متى يقع طلاق الغضبان؟



٭ الطلاق حال الغضب: من المسائل التي يسأل عنها كثيرا قول كثير من المطلقين طلقت زوجتي حال كوني غضبان، وقبل بيان حكم هذه المسألة لابد أن يعلم أن من آثار الجهل السيئة هو جهل كثير من المسلمين المتزوجين بما يتعلق بمسائل النكاح والطلاق والتي لا يستغني عن معرفتها كل إنسان. فربما سمعنا عمن طلق زوجته عشرات المرات، وحرم على نفسه وطؤها مئات المرات، فلا يقوم من مجلس إلا بكلمة الطلاق، ولا يجلس إلا بكلمة تحريم الزوجة وهذا جهل واضح ومنكر فاضح، إذ إن هذا الجهل قد يؤدي بالمرء الى تحريم امرأته عليه وتحريم وطئها والأعجب في هذا أنهم لا يسألون ولا يستفتون استهانة بالأمر واستهتارا بالكلام.



أما مسألتنا في الغضب حال الطلاق (ابتداء لا يخفى على احد انه لا يتصور إنسان ان هناك من يطلق حال كونه مبتسما او ضاحكا..) فهذا لا يقوله احد ولا يتصوره أحد، وعليه فليس كل غضب يقع به الطلاق، ولا كل غضب لا يقع منه طلاق وعليه فالغضب على أقسام ثلاثة:



1 - غضب يفقد المرء معه عقله فهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع فهو كالمجنون، والسكران.



2 - وغضب لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول فهذا يقع.



3 - أن يستحكم الغضب ويشتد ولكن لا يزيله، لكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه اذا زال، فهذا محل نظر والراجح عدم وقوع الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق» رواه أحمد وأبوداود وغيرهما.



ومع هذا نقول: لا يجوز للمرء ان يفتي نفسه وهو جاهل، بل عليه ان يعرض أمره على أهل العلم (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (الأنبياء: 7). وعليه أن يكون صادقا لأن المفتي لا يعلم الغيب، وكما قيل المفتي أسير السؤال، وعليه ان يتقي الله فيما يقول وأن يحفظ لسانه قبل ذلك حتى لا يندم حين لا ينفع الندم.