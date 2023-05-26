في كوكبة من الصحابة جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين، تحلقوا حوله يتجاذبون أطراف الحديث ويتنقلون بين رياض السيرة العطرة. فقالوا يمدحون عمر رضي الله عنه: والله ما رأينا رجلا أقضى بالقسط، ولا أقول بالحق، ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين، فأنت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.



غضب عوف بن مالك الذي كان يجلس بينهم، وتميز غيظا من قولهم فثار صائحا: كذبتم والله، لقد رأينا خيرا منه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.



قال عمر رضي الله عنه: من هو يا عوف؟!



فقال عوف رضي الله عنه: أبو بكر رضي الله عنه.



فقال عمر: صدق عوف وكذبتم والله، لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك، وأنا أضل من بعير أهلي.