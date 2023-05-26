

من الأفضل أن تتناوب تمارين تدريب القلب مع التمارين الأكثر استرخاء مثل تمارين اليوغا. وضمن هذا الإطار، قالت المدربة أناستاسيا يوركوفا: من المهم للناس الحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية وتقويته، لهذا فمن الأفضل التناوب بين تمارين تدريب القلب مع تمارين أكثر استرخاء.



وأعلنت أن مزاولة الرياضة التي يصاحبها المزيد من الضغط على القلب وأعضاء أخرى يستحسن تناوبها مع التمارين الأكثر هدوءا، حيث سيساعد هذا المزج في استعادة العمل الطبيعي لجميع أنظمة الجسم، الأمر الذي يعطي دائما نتيجة ملموسة.



في الوقت نفسه، إذا كان الإنسان يعاني من مشاكل معينة في نظام القلب والأوعية الدموية، فمن الضروري أن يبدأ في التقليل من تناول القهوة. ونصح أخصائي التغذية ميخائيل غينزبورغ بعدم شرب أكثر من 4 أكواب من القهوة يوميا. وقال: «إذا شعرت بألم أو ضعف قد يكون ناتجا عن مرض في القلب، فعليك استشارة الطبيب على الفور».



المصدر: «كومسومولسكايا برافدا»