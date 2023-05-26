

شدد مرشح الدائرة الرابعة عجيل الشمري على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي من شأنها أن تعيد إلى الكويت دورها الريادي.



وقال الشمري، في تصريح صحافي، إن مرحلة العطاء للكويت لا تنتهي أبدا، فالكويت حقها كبير علينا والشعب الكويتي يستحق كل خير، مطالبا بأن تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية على نهضة الكويت وتطورها في مختلف المجالات، وتحقيق رفاهية البلد والمواطنين، وتحسين الوضع المعيشي لكل أفراد الشعب.



وأكد الشمري أن الكويت تمتلك كل المقومات والإمكانات للنهضة والرفاهية، لكنها في السنوات الـ 10 الأخيرة تراجعت كثيرا، لأن الوضع كان يفتقد سياسة الثواب والعقاب، لذلك نرجو أن يكون في سدة رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المقبلة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، للسعي لتطبيق الإدارة الحصيفة السليمة، وتفعيل سياسة عقاب المخطئ والثواب للمنجز والمصلح حتى تنهض الكويت، مؤكدا أن رجال الكويت وشبابها من الكوادر الوطنية الصادقة والقادرة على العمل والإنجاز.