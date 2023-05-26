عبدالعزيز المطيري



افتتح مرشح الدائرة الرابعة د.فواز ثامر الجدعي مقره الانتخابي الكائن في منطقة العارضية الصناعية مساء أول من أمس وسط حضور من مؤيديه في الدائرة الرابعة.



وقال الجدعي: ستكون لنا ندوة خلال الأسبوع المقبل نشرح فيها برنامجنا الانتخابي ورؤيتنا الانتخابية التي تحتوي على تعديلات دستورية وتشريعية، وسنكشف خلال الندوة التي سيتم الإعلان عنها قريبا أماكن الخلل في الدولة والتي ما زالت تؤرق المواطنين بشكل يومي بدءا من الشوارع المتهالكة إلى تنفيع التجار على حساب مصلحة المواطن.



وشدد الجدعي على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني من خلال اختيار الأصلح بالرغم من حالة الإحباط واليأس التي تحاول قوى الفساد زرعها لخلق فرصة للعودة للمشهد السياسي، وختم الجدعي كلمته بشكر الحضور على تلبية الدعوة.