محمد الدشيش



وجّه مرشح الدائرة الأولى داود معرفي رسالة الى الشعب الكويتي بضرورة المشاركة والحضور في يوم 6/6 لانتخابات مجلس الأمة 2022 قائلا: أحث الناخبين والناخبات في جميع الدوائر الانتخابية للمشاركة، فيجب عدم العزوف عن المشاركة حتى وإن تكررت الانتخابات بشكل مستمر، فهو حق دستوري مكتسب، واليوم المسؤولية وطنية ومجتمعية علينا جميعا للحفاظ على حقنا الدستوري والبرلمان الذي يشرع قوانين البلد، مضيفا: إذا أردنا أن تعود الكويت إلى الصدارة فعلينا أن نشارك واختيار ممثلين للأمة أكفاء.



وقال معرفي خلال الندوة التي أقامها مؤخرا تحت عنوان «ثقافة مجتمع» بمنطقة الدسمة: الخلل في المنظومة العامة لأن مشاكلنا متكررة ولا توجد حلول لها ونحن نرى الخلل في اختيار الوزراء دون وجود معايير في تخصصات الوزراء لحقائبهم الوزارية وهذا أمر غير مقبول.



وأضاف: «سنوات من عمر الشعب الكويتي ضاعت نتيجة نزاع سياسي بين الأقطاب والذي كان ضحيته المواطن الكويتي الذي يقدم للوطن رغم الظروف السيئة من الناحية السياسية، وكانت هناك رسالة بأن هذا الوضع لن يتغير إذا نحن لم نغيره ورسالتنا ليس بتغيير الأشخاص فنحن بحاجة لتغيير نهج تغيير منظومة تغيير ثقافة مجتمع باختيار الأكفأ في الانتخابات المقبلة». وأكد معرفي: نحن نحمل مشروعا إصلاحيا عاما وليس سياسيا فقط، بل مشروع إصلاحي اقتصادي واجتماعي ورياضي وبشتى المجالات، وهدفنا من هذا المشروع أن تعود الكويت الى مصاف الدول المتقدمة وهذا لن يتحقق إلا بمشاركة الشعب الكويتي. وانتقد معرفي الصراعات السياسية التي أدت الى تعطل عجلة التنمية قائلا: منذ بدء ترشحي والصراع الذي يدور حول سؤال من رئيس مجلس الأمة وإذا انت لم تقل أنا مع هذا فأنت تبع هذا، وأنا أعلنها بأنني لست تابعا لأحد وإنما أنا تبع الكويت فقط، وحول منصب رئيس مجلس الأمة القادم، قال معرفي: أنا مع التغيير وأتمنى أن يكون هناك رئيس جديد في المجلس المقبل لأننا سئمنا من الوجوه القديمة التي رأينا مواقفهم في القضايا التي تمس المواطن الكويتي، وأنا أعتقد أن منصب رئيس مجلس الأمة ليس محكوما لأشخاص.















صور داوود معرفي















