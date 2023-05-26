عبدالعزيز الفضلي



كشف الوكيل المساعد لقطاع المنشآت بوزارة التربية م.محمد الخالدي، عن أنه جار تنفيذ وبناء 46 مدرسة جديدة في مناطق المطلاع وغرب عبدالله المبارك وجنوب عبدالله المبارك، مشيرا إلى أنها مازالت لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجار العمل على بنائها. وقال الخالدي في تصريح لـ «الأنباء»، إن هناك 16 مدرسة جديدة سيتم افتتاحها بداية العام الدراسي المقبل والمقرر في سبتمبر، لافتا إلى ان 7 مدارس منها بمنطقة غرب عبدالله المبارك و2 في منطقة صباح الأحمد السكنية إضافة إلى 7 مدارس تم ترميمها منها



3 في «الظهر» و4 في «الخيران». وأوضح ان وزارة التربية ستقوم بإعداد تلك المدارس لتكون جاهزة لاستقبال أبنائنا الطلبة، معربا عن بالغ شكره وتقديره للجهات الحكومية ذات الصلة على تعاونها في إنجاز هذه المدارس.