

أكد الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الحرص على توعية المرأة بحقوقها الأساسية وتعزيز دورها المجتمعي وتدعيم مكانتها وتطوير قدراتها بغية المساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.



جاء ذلك في تصريح صحافي لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخة فادية السعد على هامش حفل اختتام البرنامج التدريبي الثاني (الآليات الدولية لحماية حقوق المرأة) بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان.



وأضافت الشيخة فادية السعد أن البرنامج الذي جاء ضمن اتفاقية التعاون مع (معهد جنيف) في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وأهداف التنمية البشرية المستدامة 2030 استهدف التعريف بالفهم الشامل للآليات الدولية لحماية حقوق المرأة وسبل استخدامها وكذلك حمايتها في الكويت.



وأشارت إلى تصميم البرنامج التدريبي الذي استمر ستة أيام ليكون بمنزلة التجربة التعليمية التفاعلية الديناميكية بحيث يمكن المشاركون من التفاعل مع بعضهم البعض وتبادل خبراتهم وآرائهم وتزويدهم بنظرة عامة واسعة على نظام هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل وعلاقتها بأجندة المرأة والسلام والأمن.



وذكرت أن 25 مشاركا ومشاركة من حملة المؤهلات العليا ومن خلفيات سياسية وفكرية وحقوقية يمثلون مختلف جهات القطاعين الحكومي والخاص قد استفادوا من البرنامج.



وشددت على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني التي تعد رديفا مهما يسهم في تعزيز الدور الحكومي وما تقدمه من محتوى يستهدف توعية المتدربين والمتدربات بمفاهيم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.



من جانبه، قال المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر في تصريح مماثل إن البرنامج يندرج ضمن المشروع المشترك بين الاتحاد الكويتي ومعهد جنيف وعنوانه (تعزيز قدرات أعضاء الاتحاد في مجال حقوق المرأة).



وأكد الحرص على رفع قدرات أعضاء الجمعيات المنضوية تحت لواء (الاتحاد الكويتي) في مجال حقوق الإنسان مع التركيز على قضايا المرأة.



وأضاف سيكون هناك نشاط جماعي تفاعلي لمقاربة الحقوق المنصوص عليها مع الواقع العملي ومناقشات لتحديد استراتيجيات تعزيز الوعي بالاتفاقية واستعراض آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية الحكومية وغير الحكومية وكذلك الآليات الإقليمية للجنة العربية لحقوق الإنسان والآليات الدولية التعاقدية.