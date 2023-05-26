القاهرة - سامي عبدالفتاح



يواصل الأهلي اليوم مسيرته في الدوري المصري بمواجهة طلائع الجيش، وذلك في لقاء مؤجل من الجولة 22، في ثاني مباراة له خلال 4 أيام بعدما فاز الثلاثاء على انبي 2-0.



وينتظر من المدير الفني كولر، أن يستمر في سياسة التدوير بتشكيلة اللاعبين لتفادي الإجهاد الوقع على الفريق من تلاحق المباريات الحاسمة ومع اقتراب النهائي الأفريقي المرتقب أمام الوداد المغربي في 4 يونيو المقبل.



ويوجه كولر مشكلة في حراسة المرمى نظرا لإصابة الحارسين محمد الشناوي في عضلة السمانة وعلي لطفي الذي في العضلة الخلفية، فيما سيستمر غياب حسين الشحات لإصابته بشد في السمانة، فيما منح الجهاز الطبي اللاعبين محمود عبدالمنعم «كهربا» ومحمد عبدالمنعم الضوء الأخضر للعودة الى التدريبات مجددا، بعد تعافي الأول من الإصابة في الضامة، بينما اشتكى الثاني من كدمة في الكاحل، وغابا عن مواجهة إنبي الأخيرة.



وضمن الجولة 29، فاز بيراميدز على حرس الحدود 1-0، وبالنتيجة نفسها فاز فيوتشر على سيراميكا.



وفي صدمة كبيرة لجماهير الإسماعيلي، ودع الفريق بطولة كأس مصر من دور الـ 32 بخسارته 2-0 أمام فريق النجوم أحد فرق القسم الثاني.