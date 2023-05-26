أكد مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ميخايلو بودولاك، أن الهجوم المضاد ضد القوات الروسية بدأ منذ عدة أيام ومستمر.



وقال بودولياك، خلال مقابلة مع قناة «راي» الإيطالية، إن الهجوم المضاد بدأ منذ عدة أيام، والمعارك محتدمة على طول 1500 كيلومتر من الحدود.



وأوضح أن أوكرانيا لن تستخدم الأسلحة الغربية داخل أراضي روسيا الاتحادية، لكنها ستستخدم هذه الأسلحة ضد الروس لتحرير شبه جزيرة القرم ودونباس.



وأضاف: «لا نريد ضرب أراضي روسيا. سنستخدم الأسلحة التي قدمها الغرب لتدمير مواقع روسيا في الأراضي التي احتلتها موسكو، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم».