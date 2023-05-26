مريم بندق

قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د. عمار الحسيني، إن توقيع الحكومة اتفاقية مع شركة «Google Cloud» للتحوّل الرقمي تمثل باكورة الاتفاقيات الكبيرة التي توقعها الحكومة مع الشركات العالمية، وستعقبها اتفاقيات أخرى شبيهة تدعم عمليات التحول الرقمي و التي تهدف إلى تقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين والمستفيدين من الخدمات الحكومية .

جاء تصريح د. عمار الحسيني بمناسبة إقامة فعالية خاصة احتفالا بالتحالف الاستراتيجي بين حكومة دولة الكويت وشركة «Google Cloud».

من جانبه، قال مدير التطوير التجاري في "غوغل كلاود"ايلي طبشوري الشرق الأوسط واوروبا وافريقيا أن عدة أبعاد ستتحق من توقيع الاتفاقية مع حكومة دولة الكويت منها أن «Google Cloud» ستضع التكنولوجيا الخاصة بها لخدمة عمليات التحول الرقمي التي تطمح لها دولة الكويت ، اضافة إلى أن الشركة ستعمل استثمارا من خلال بناء عدة مراكز للبيانات لها في الكويت خلال الأشهر والسنوات القادمة حتي تتوافر جميع البيانات ، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب الكويتيين ، مع الاستعداد لتنفيذ تعاون كبير مع القطاعين الحكومي والخاص.

وبدوره، أكد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. محمد الموسى، اننا فخورون جدا بالإنجاز الذي تم بتعاون الجهات الحكومية مع شركة "غوغل كلاود " وان الخطوة المنتظرة تنفيذ مراكز للبيانات وفق أحدث المعايير العالمية.