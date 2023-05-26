تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية الجمعة متجهة نحو تسجيل ثامن تراجع أسبوعي على التوالي، لتصل نسبة انخفاضها المسجلة منذ بداية العام الحالي حتى الآن إلى أكثر من 67%.

وانخفضت العقود الآجلة الهولندية للغاز الطبيعي خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.4% عند 24.6 يورو لكل ميجاواط-ساعة، كما تراجعت نظيرتها البريطانية 1.8%.

وتأتي سلسلة انخفاض الأسعار في الوقت الذي تكافح فيه الصناعات لزيادة الإنتاج وسط الارتفاع المستمر للتضخم وعدم اليقين بشأن الاقتصاد.

كما تتأثر الأسعار أيضًا بالتعافي الاقتصادي الأضعف من المتوقع في الصين بعد التخلي عن القيود المرتبطة بالوباء، إلى جانب دخول اقتصاد ألمانيا في أول حالة ركود منذ بدء الوباء.