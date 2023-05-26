استشهد شاب فلسطيني، الجمعة، برصاص مستوطن إسرائيلي، في محافظة «الخليل» الواقعة جنوب الضفة الغربية. وأصاب المستوطن، الشاب الفلسطيني بالرصاص بقرب مستوطنة «تانا عومريم» المقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدة «الظاهرية» جنوب المحافظة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مستوطنا إسرائيليا مسلحا أطلق النار على فلسطيني بدعوى إنه حاول تنفيذ هجوم بسكين في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة الجمعة.

وأضاف الجيش أن مجهولا تسلل لمنطقة محاطة بأسوار في جنوب الضفة الغربية قرب مدينة الخليل وحاول طعن أحد السكان قبل أن يتم «تحييده». وأشار إلى أن الواقعة لم تسفر عن سقوط إصابات أو قتلى بين الإسرائيليين وأن الجنود يمشطون المنطقة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهيئة العامة للشؤون المدنية، التي تنسق الشؤون المدنية مع إسرائيل أبلغتها «باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال جنوب الخليل».

وذكرت وسائل إعلام محلية إن الواقعة حدثت لدى تجمع سكان في مستوطنة تانا عومريم للصلاة ضمن الاحتفال بما يسمى عيد الأسابيع (شافوعوت) اليهودي.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تنبيها للمستوطنين هناك بالبقاء داخل المنازل وإغلاق الأبواب بإحكام في رسالة عبر تطبيقه الإلكتروني.