عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل التعليم العام بوزارة التربية اسامة السلطان مديري المدارس المخصصة لانتخابات مجلس الامة والمقرر اقامتها يوم 6 يونيو المقبل بتسهيل مهمة القائمين على تجهيز تلك المقار بالاثاث اللازم والتنسيق مع ادارة التوريدات والمخازن في هذا الجانب.

وقال السلطان في النشرة التي اصدرها وتلقت «الأنباء» نسخة منها: في ظل الاستعدادات للإعداد والتجهيز والتنظيم لمقار انتخابات مجلس الأمة 2023، يرجى الايعاز لمديري المدارس المحددة كمقار الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2023، للعمل على تسهيل مهمة القائمين على تجهيز تلك المقار بالأثاث اللازم، مشددا على اهمية التنسيق مع ادارة التوريدات والمخازن في هذا الشأن.