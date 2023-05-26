أعلنت سلطنة عمان نجاح مساعيها في تسوية قضية الرعايا الإيرانيين والبلجيكيين المتحفظ عليهم في البلدين، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق بين الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أنه امتثالا لأوامر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لتلبية التماس الحكومتين الإيرانية والبلجيكية للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المُتحفظ عليهم في البلدين، أسفرت المساعي العمانية عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المُتبادل، حيث تم نقل المُفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط الجمعة تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم.

وثمّنت سلطنةُ عُمان الروح الإيجابية العالية التي سادت المُباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والبلجيكي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في بيان أنه تم الإفراج عن عامل الإغاثة أوليفييه فانديكاستيل.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن بلجيكا أفرجت عن الديبلوماسي أسد الله أسدي الذي كان يمضي عقوبة بالسجن منذ 2021.

وقال عبداللهيان في تغريدة على تويتر «أسد الله أسدي، ديبلوماسيّنا البريء الذي اعتقل بشكل غير قانوني في ألمانيا وبلجيكا لأكثر من عامين في انتهاك للقانون الدولي، في طريقه الآن إلى الوطن».

واضاف، "أشكر سلطنة عمان على جهودها الإيجابية في هذا الاتجاه".