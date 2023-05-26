مريم بندق

أوضح مركز التواصل الحكومي ، أن 5 مجالات تمثل أبرز مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى 6 مجالات أخرى .

وبين المركز أن المجالات ال 5 تشمل التعاون الإعلامي ، القانوني والقضائي ، العسكري المشترك ، السياسة الخارجية المشتركة ، والتعاون الاقتصادي .



وأما المجالات ال 6 الأخرى فتشتمل على الطاقة والكهرباء والماء ، النقل والمواصلات والاتصالات والتخطيط، الخدمات الاجتماعية والشباب والرياضة ، الصناعي والغذائي والصحي والبيئي ، الإحصاء والتنمية والتعليم ، والتعاون الاقليمي والعالمي والعلاقات الاقتصادية.

وفيما يلي بيان المركز الذي يبين الـ 5 مَجالات التي تمثل أبرز مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي: