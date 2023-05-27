بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تنظيم وتنفيذ مشروع تدريب الطلبة خلال الفترة من 9 يوليو إلى 8 اغسطس وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وقالت الهيئة ان شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي للطلبة هي:

٭ أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.

٭ أن يكون مسجلا في إحدى المراحل التعليمية التالية: طلبة المرحلتين الثالثة والرابعة بالتعليم الجامعي، طلبة المرحلة الثانية في الكليات والمعاهد التي لا تتجاوز فيها مدة الدراسة عامين دراسيين، طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من المرحلة الثانوية.

٭ أن لا يكون مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٭ أن يكون متفرغا للمشاركة في أوقات البرنامج التدريبي صباحا أو مساء بمعدل 4 ساعات يوميا.

٭ أن يكون قد اجتاز أكثر من نصف المقررات المطلوبة للدبلوم والجامعة.

التسجيل بالبرنامج

يتم التسجيل آليا للمشروع اعتبارا من تاريخ 23-04-2023 الى 09-06-2023 أو حتى اكتمال عدد الفرص المستهدفة على الرابط التالي: www.manpower.gov.kw تطبيق التدريب - مشروع تدريب الطلبة ويلزم الدخول على الرابط لاستكمال البيانات الشخصية وتحميل الأوراق بصيغة PDF واختيار الفرص التدريبية.

المستندات المطلوبة

٭ صورة عن البطاقة المدنية.

٭ صورة شخصية.

٭ شهادة حديثة لمن يهمه الأمر من الجهة التعليمية.

٭ نموذج تحويل راتب صادر باسم الطالب من البنك برقم الحساب والآيبان واسم الفرع.

شروط عامة

يتم اختيار رغبات الترشيح على الفرص التدريبية بعد التسجيل وإدخال البيانات وتحميل الأوراق في الموقع الإلكتروني للتأكد من تحقق الشروط من قبل المختصين وسيتم اعتماد الفرص المناسبة آليا.

سيتم استبعاد الطلبة غير المستوفين للشروط من التسجيل، واختيار الفرصة التدريبية لا يعني القبول النهائي إلى أن يتم اعتمادها من قبل المختصين في الهيئة، وبعد الاعتماد سيتم ترشيح الأسماء للجهات المشاركة وإجراء المقابلات الشخصية مع المتدربين بعد الانتهاء واعتماد الفرص من قبل المختصين، يقوم الطالب المسجل بطباعة نموذج الاعتماد من الموقع.