أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، عن وضع صيغة للمساعدات للنازحين السوريين حسب تطلعات الدولة اللبنانية وذلك عقب رفض الحكومة اللبنانية السماح للمنظمة الاممية بمنح المساعدات النقدية للاجئين بالدولار الاميركي.



وقال ريزا بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، «تطرقنا إلى ما يتم تداوله في الإعلام فيما يخص المساعدات للاجئين السوريين».



وأضاف «سنعمل مع مفوضية شؤون اللاجئين، ومع برنامج الأغذية العالمي على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات رئيس الحكومة والدولة اللبنانية».



وكان وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده الجمعة، رفضه لطلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخاص بإعطاء النازحين مساعدات نقدية بالدولار الأميركي، بعد أن كانت تعطى لهم بالليرة اللبنانية.



وقال حجار إن «230 ألف أسرة سورية تتقاضى مساعدة نقدية شهرية بالليرة اللبنانية بقيمة 2 مليون و500 ألف ليرة للعائلة، ولكل فرد مليون ومائة ألف ليرة لبنانية، بحيث تحصل العائلة مجتمعة على 8 ملايين ليرة لبنانية بالشهر».



وأضاف «مع تفاقم الأزمة وانخفاض قيمة العملة، بدأنا بعقد اجتماعات شهرية بالوزارة، تضم مفوضية الشؤون والأمم المتحدة وتسلمنا في مارس 2023 طلبا بدولرة المساعدة بحجة صعوبة تأمين كميات كبيرة من الليرة اللبنانية»، قائلا إن المفوضية طالبت«بإعطاء 40 دولارا للعائلة من النازحين السوريين و20 دولار للفرد لغاية 5 أفراد».



وقال الوزير اللبناني «رفضنا دولرة المساعدات النقدية للنازحين السوريين، لأن هذا المبلغ أعلى مما يتقاضاه موظف فئة في القطاع العام اللبناني، ورفضنا لأن الرأي العام اللبناني رافض للنزوح السوري في لبنان».



وأضاف «رفضنا أيضا لأن الدفع بالدولار يعزز بقاء النازحين السوريين في لبنان، والقسم الأكبر من هؤلاء النازحين هم نازحون اقتصاديون. ورفضنا لأننا نطالب في كل المحافل الدولية بأن تدفع المساعدات النقدية في سورية، لأن أعدادهم في لبنان تفاقمت كثيرا. ورفضنا لأن الدفع بالدولار للنازحين سيزيد التوتر بين النازحين واللبنانيين».



وتابع حجار بالقول «منذ العام 2015 شكلت خطة الاستجابة مظلة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعمل في قطاعات عدة في التدخلات الإنسانية للأسر الأكثر فقرا للبنانيين والسوريين بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي».