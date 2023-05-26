

زار وفد أممي مدينة تل أبيض شمال شرق سورية في اول زيارة من نوعها الى مناطق عملية «نبع السلام» بمحافظة الرقة.



وضم الوفد ممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعن منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وقال صالح حاج عبد الله رئيس المجلس المحلي لمدينة تل ابيض التابع للمعارضة، في تصريحات نقلها موقع «زمان الوصل»: لأول مرة يدخل الى منطقتنا وفد من الامم المتحدة وهي بادرة جيدة ان يوجد هناك من افتكر ان هذه المنطقة يوجد فيها سوريون بحاجة الى مساعدات انسانية على وجه الخصوص. وأمل ان ترفع الدول الحظر عن هذه المنطقة للسماح للمنظمات الانسانية بالدخول لدعم اهاليها.