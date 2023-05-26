قضت محكمة في كوبنهاغن بسجن مواطن دانماركي مدى الحياة، بعد إدانته من قبل بالخيانة على خلفية القتال لصالح تنظيم داعش في سورية.



وكانت المحكمة قد أدانت الرجل البالغ 32 عاما في وقت سابق في مايو الجاري، لكنها أجلت النطق بالحكم.



وأفادت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» بأن محامي الرجل طعن على الحكم.



ويعني الحكم بالسجن مدى الحياة في الدانمارك، وهو أقسى حكم يمكن للمحكمة إصداره، الإفراج عن السجين بعد 16 أو 17 عاما عادة.



وفي 2013 سافر الرجل عبر تركيا إلى سورية، حيث انضم لنفس الجماعة الفرعية التابعة لداعش مثل عمه، وفقا لدليل تم تقديمه للمحكمة.



وقضت المحاكم الدانماركية بسجن عم الرجل 14 عاما العام الماضي. وكان الحكم ضده على خلفية الخيانة هو أول حكم بحق مقاتل دنماركي في سورية.