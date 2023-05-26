

بيروت - أحمد عز الدين



عقد نواب المعارضة ونواب تغييريون ومستقلون مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب امس، أصدروا خلاله بيانا تلاه النائب أديب عبد المسيح، أعلنوا فيه موقفهم الرافض لمناورة «حزب الله» الاخيرة في 26 مايو 2023 اعتبر فيه ان المناورة مظهر من مظاهر الميليشيوية والتحدي لأغلبية اللبنانيين.



وأضاف: أراد «حزب الله» عبر هذه المناورة إفهام اللبنانيين والعالم أن سيادته تعلو سيادة الدولة اللبنانية وأنه لا سيادة للدولة على أرضها، وألا قرار في لبنان يخالف إرادته وإرادة المحور الاقليمي الذي ينتمي إليه. فحياة اللبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم رهائن مشروعة، وانتظام الدولة في لبنان، من انتخاب رئيس للجمهورية وصولا الى إعادة تكوين السلطة التنفيذية، هما رهينا هذا السلاح الحاضر دائما لفرض معادلة القوة على بقية اللبنانيين، في ظل أي محاولة لخلق أي توازن سياسي معه ومع حلفائه في الداخل.



واعتبر البيان أن الحزب من خلال المناورة العسكرية يقول إن هذا السلاح يحمي الفاسدين ويعطل المؤسسات، من حكومة ومجلس نيابي، ويمنع الاصلاح ووقف الانهيار، ويضرب علاقات لبنان مع المجتمعين الدولي والعربي. ويقول للعرب إن البند السادس من «إعلان جدة»، والذي رفض في شكل حاسم الميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة لا يعنيه اذ يعتبر نفسه هو الدولة.



وأعلن النواب الموقعون على البيان:



أولا في الشكل، ما قام به «حزب الله» من استعراض عسكري ما هو إلا مظهر من مظاهر الميليشيوية التي يمارسها منذ سنوات ويناقض به بالكامل مفهوم الدولة بكافة معاييرها.



ثانيا: في المضمون، حالة «حزب الله» الشاذة لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية، وهي أصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني، فمهما تعاظم حجم الحيثية التي يتمتع بها أي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في أتون الصراعات التي لا تخدم الا مشروعه الاقليمي، ولا يمكنه بالتالي فرض اجنداته السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية مهما أمعن في ضرب مقومات وجودها.



ثالثا: أصبح من الثابت أن لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة، وبناء عليه فإن حل هذه المعضلة أصبح واجبا ملحا من خلال:

1- إنهاء الحالة المسلحة لـ«حزب الله» عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية الشرعية.



2- تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي.



3- وقف التدخلات العسكرية والأمنية التي يقوم بها «حزب الله» في الشؤون الداخلية للدول العربية.



4- تفكيك الاقتصاد الموازي للحزب من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد.



5- ممارسة الحزب لنشاطه السياسي اسوة بباقي الاحزاب.



وختم البيان: ان الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق قوة السلاح، مهما كلفه من تضحيات. ويؤكد الموقعون على التمسك بهوية لبنان ورفضهم المساومة على السلاح على حساب الدولة.



النواب الموقعون على البيان هم: جورج عدوان، سامي الجميل، وضاح الصادق، ميشال معوض، مارك ضو، ميشال الدويهي، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، ستريدا جعجع، نديم الجميل، الياس حنكش، اشرف ريفي، سليم الصايغ، جورج عقيص، نزيه متى، سعيد الاسمر، فادي كرم، اديب عبد المسيح، كميل شمعون، غياث يزبك، رازي الحاج، ملحم رياشي، شوقي الدكاش، انطوان حتى، الياس اسطفان، بيار ابو عاصي، زياد حواط، ايلي خوري، غادة ايوب، جهاد بقرادوني، وجان طالوزيان.