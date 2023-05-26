

بيروت - منصور شعبان



غيّب الموت رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيلا في القاهرة عن عمر79 عاما، وهو من مواليد بيروت.



ترأس شاتيلا المؤتمر الشعبي اللبناني، ودرس العلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية وساهم في تأسيس المؤتمر الوطني لطلبة لبنان.



أسس سنة 1965 حزب اتحاد قوى الشعب العامل ذي التوجه الناصري. انضم الحزب إلى الحركة الوطنية اللبنانية وشارك في المعارك ضد الطرف اليميني، لكن ما لبث أن دخل شاتيلا في خلاف مع كمال جنبلاط، زعيم الحركة الوطنية.



أدى الخلاف إلى انسحاب شاتيلا من الحركة الوطنية وانضوائه تحت الجبهة القومية والوطنية اللبنانية التي ساهم في تأسيسها وترأسها من عام 1976 حتى عام 1980. ساهم سنة 1980 في تأسيس المؤتمر الشعبي اللبناني.



ونعاه كل من المؤتمر الشعبي اللبناني ومؤسساته، واتحاد قوى الشعب العامل، ومؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين، «حركة الناصريين المستقلين - المرابطون»، المؤتمر القومي العربي، لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب وأبناء التيار الوطني العروبي المستقل في لبنان والأمة العربية.



آخر نشاط لشاتيلا كان بضيافة «مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية»، حيث عقد عدة محاضرات وندوات طرح خلالها رؤاه حول النظام العالمي الجديد.



وفي ندوة عقدت، بتاريخ 11 مايو، بإدارة الإعلامي أحمد المسلماني رئيس المركز، تحدث شاتيلا عن رؤيته حول النظام العالمي ومتغيراته التي ارتكزت على محورين الأول المركزية الأميركية والصينية في العالم، والثاني مخططات تقسيم الدول العربية.



وقال كمال شاتيلا إن مشروع الشرق الأوسط الكبير يقضي بتقسيم الدول العربية، لافتا إلى أن هذا المخطط الذي تقوده أميركا وضع سبع دول عربية ضمن محاور التقسيم بداية من العراق، إلا أن مصر وسورية نجحتا في مقاومة المشروع ودحضه على أرض الواقع.



وأكد أن مشروعا لتقسيم سيناء ومنح جزء منها لإسرائيل، كان قائما في فترة حكم الإخوان أو من اسماهم «إخوان الأطلس»، لافتا إلى أن «ثورة 30 يونيو 2013» التي تولى، على أثرها، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية، ذهبت بتلك المخططات أدراج الرياح.