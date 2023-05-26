

بيروت - عامر زين الدين



رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د. سامي ابي المنى انه من «دون تحرير المجتمع والانسان، يمكن ان يذهب تحرير الارض هباء»، وقال: «نتطلع الى غد يستطيع المسؤولون فيه ان يحققوا ما يتطلع اليه الشعب من محاربة الفساد واصلاح ما افسده الدهر، وما افسده ربما كبار القوم وما افسدته السياسة، وما افسدته المشاكل والقضايا الخارجة عن نطاقنا الداخلي، لعلنا نستطيع ان نحرر الوطن فيكون التحرير كاملا وناجزا».



كلام الشيخ ابي المنى جاء خلال رعايته افتتاح «المعرض البيئي التربوي» الذي أقامته إدارة مؤسسة العرفان التوحيدية وإدارة ثانوية العرفان - صوفر، وقال: «رسالتنا وطنية تتكامل مع رسالات الطوائف الاخرى لتكتمل في هذا التكامل والتلاقي صورة الوطن الذي لا يقوم الا بمؤسساته، وهذا هو نداؤنا ورجاؤنا ان تنهض مؤسساتنا لينهض المجتمع وينهض الوطن».



ولفت الى ان «الزمن صعب ويحمل الكثير من التحديات والمآزق والتجاذبات التي لا تواجه سوى بالعلم والعمل الذي نريده صراطا مستقيما، لا عملا سقيما ولا علما عقيما. فبالعلم والعمل معا نستطيع ان نحقق النجاح وان نسير بالاتجاه الصحيح وبهذا الصراط المستقيم لنبني المجتمع من خلال بناء الانسان، ومن خلال بناء العائلة، نبني المجتمع فنبني الوطن بناء سليما قائما على اسس سليمة واولها الأسس الايمانية»، وشدد على «ركائز الايمان والقيم والتعلق بالارض والوطن، وركيزة الدفاع عن الارض وتحرير الوطن والمجتمع من كل عدوان يعيق التقدم».



وختم: «ها نحن نتذكر التحرير، فننادي بتحرير الانسان والمجتمع والوطن من العوائق، ولعل المسؤولين يسمعون هذا الصوت»، واعتبر انه «من دون تحرير المجتمع والانسان يمكن ان يذهب تحرير الارض هباء»، مؤكدا انها «مسؤولية القيمين على هذا البلد، ومسؤوليتنا ومسؤوليتكم ان نساهم في تحرير الوطن وفي بناء الوطن، وان الاستحقاقات داهمة والانتظارات كثيرة ونحن نتطلع الى غد يستطيع المسؤولون فيه ان يحققوا ما يتطلع اليه الشعب من محاربة الفساد واصلاح ما افسده الدهر وما افسده ربما كبار القوم، وما افسدته السياسة، وما افسدته المشاكل والقضايا الخارجة عن نطاقنا الداخلي، والتدخلات الخارجية، لعلنا نستطيع ان نحرر الوطن فيكون التحرير كاملا وناجزا».