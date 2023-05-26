نجحت طهران وبروكسل، الجمعة، في تنفيذ صفقة تبادل سجناء توسطت فيها سلطنة عمان، شملت ديبلوماسيا إيرانيا وعامل إغاثة بلجيكي.



وقالت وكالة أنباء عمان الرسمية (أونا) في بيان أنه: "امتثالًا للأوامر السّامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم لتلبية التماس الحكومتين الإيرانية والبلجيكية للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المُتحفظ عليهم في البلدين، أسفرت المساعي العُمانية عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المُتبادل، حيث تم نقل المُفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط الجمعة تمهيدًا لعودتهم إلى بلدانهم".



وثمّنت سلطنةُ عُمان الروح الإيجابية العالية التي سادت المُباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والبلجيكي، وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني.



وقد أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي بالدور الكبير الذي لعبته مسقط امتثالاً للأوامر السامية للسُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في تسوية قضية الرعايا المتحفظ عليهم في إيران وبلجيكا.



وقال البديوي في تصريح أوردته وكالة الانباء السعودية "واس" إن المساعي الحميدة التي بذلتها سلطنة عُمان في حل قضية الرعايا المتحفظ عليهم بين الحكومة الإيرانية والبلجيكية، أسهمت في الإفراج المتبادل بين رعايا البلدين، مؤكدًا على دور الديبلوماسية العُمانية العريقة في حل القضايا الإقليمية والدولية العالقة.



وأضاف أن دول مجلس التعاون تدعو للسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، وتسعى دائماً للمساهمة في القضايا الإقليمية والدولية بالطرق السِّلمية ومن خلال القنوات الديبلوماسية بين جميع الأطراف.



هذا، وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن الديبلوماسي أسد الله أسدي الذي كان يمضي عقوبة بالسجن في بلجيكا "تم الإفراج عنه.



وفي المقابل، أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الافراج عن عامل الإغاثة أوليفييه فانديكاستيل.



جاء ذلك في الوقت الذي أتمت فيه بلجيكا وإيران نقل المفرج عنهما إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث تم نقل كل منهما إلى بلده.



وقال دي كرو: "تم نقل أوليفييه إلى عمان حيث تكفل به فريق من العسكريين والديبلوماسيين البلجيكيين، وأجرى هناك فحوصات طبية لتقييم حالته الصحية، وإتاحة عودته في أفضل الظروف الممكنة"، حسبما نقلت وسائل إعلام أوروبية.



واشار إلى أن فانديكاستيل أمضى 455 يوما في السجن بطهران "في ظروف لا تحتمل رغم براءته".



من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تغريدة على تويتر، إطلاق سراح أسدي.



وقال:"أسد الله أسدي، دببلوماسينا البريء الذي اعتقل بشكل غير قانوني في ألمانيا وبلجيكا لأكثر من عامين في انتهاك للقانون الدولي، اطلق سراحه".