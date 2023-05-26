أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، من فك رموز اختفاء المواطن المفقود مبارك الرشيدي والعثور على جثته في منطقة السالمي، وذلك بعد مجهود متواصل وكبير من قبل رجال وزارة الداخلية. وتؤكد الإدارة انه جار عمل اللازم وإحالة التحريات والمعلومات إلى الجهات المختصة، وتؤكد وزارة الداخلية ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، أنها لا تألو جهداً في المحافظة على الأمن والأمان وكشف كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة البلاد والعباد، وما ذلك إلا الواجب الذي جُبِلَ عليه منتسبو وزارة الداخلية لحفظ الأمن ورد الحقوق لأصحابها.

كما تتقدم وزارة الداخلية بأحر التعازي المواساة لذوي الفقيد، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكن الفقيد فسيح جناته.