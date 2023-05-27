بيروت - داود رمال

كلف مجلس الوزراء في السّراي الحكومي وزير المالية رفع تقرير دقيق يبين تداعيات الملاحقات الخارجية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أدائه لمهامه، وانعكاس ذلك على مهام المصرف المركزي، وتكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب حول كيفية التعاطي مع هذه المسألة.

من جهة اخرى، وافق مجلس الوزراء على دفع كامل التعويضات الإضافية التي أقرّها المجلس في 18 ابريل الماضي عن شهر مايو كاملة، واخذ المجلس علما من وزير الماليّة بعدم توفّر الاعتمادات الماليّة الّلازمة لدفع الرّواتب والأجور والمساعدات للعاملين في القطاع العام كافّة ابتداءً من شهر يونيو المقبل في حال عدم إقرار قوانين فتح الاعتمادات الإضافيّة.

كما تمت ترقية العميد الياس البيسري إلى رتبة لواء من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، والسبب يعود إلى الهرمية الإدارية داخل المؤسسة، ووضع مدير عام الصناعة داني جدعون بالتصرف بسبب خلافه مع وزير الصناعة.