العويش: هدفنا تقليل عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والتشجيع على الفحص الدوري

المدة الزمنية للحملة 6 أشهر وتنقسم إلى ثلاث مراحل لكل مرحلة منها شهران

حريصون على دعم الأعمال الوقائية التي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض القلبية

تتضمن وضع ملصقات على حافلات المواصلات وكذلك إعلانات تلفزيونية

كشفت جمعية القلب الكويتية عن انطلاق حملة توعوية كبرى، باستخدام جميع الوسائل التوعوية والإعلامية المقروءة والمرئية، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية الحديثة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في مجال الإعلام.



في هذا الإطار، أكد أمين عام الجمعية د. راشد العويش، أن الحملة انطلقت مع بداية شهر أبريل هذا العام تحت شعار "قلبي"، مبينا أن مدتها الزمنية 6 أشهر، وتنقسم إلى ثلاث مراحل لكل مرحلة منها شهران .



وأضاف أن المرحلة الأولى هي الحملة التشويقية لـ"قلبي" ، أما المرحلة الثانية الحملة التفصيلية فهي لمدة شهرين، حيث سيتم فيها عرض مقابلات لـ 7 أطباء متخصصين في أمراض القلب للشرح المفصل، وسوف يتم عرض هذه المقابلات على تلفزيون الراي، وعلى جميع منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة ستنتهي يوم 29 سبتمبر المقبل وهو يوم الاحتفال بيوم القلب العالمي.



وذكر العويش أن الجمعية تهدف من خلال هذه الحملات إلى تقليل عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب، كما تشجع على الفحص الدوري للكشف المبكر عن هذه الأمراض، منوها إلى أن مسيرة الجمعية، على مدى 40 عاما هي عمر الجمعية التي أشهرت عام 1982، حافلة بالعطاء والإنجازات في مجالات التوعية بعوامل الخطورة المسببة لأمراض القلب، وفي مقدمتها التدخين والسمنة وزيادة الوزن والتغذية غير الصحية والخمول البدني.



وشدد على أن الجمعية تعتز بدورها الوطني المجتمعي في دعم البحوث الطبية في مجال أمراض القلب والوقاية منها، إضافة إلى دعم الباحثين في إجراء الدراسات العلمية وحضور المؤتمرات الدولية، ورعايتها للعديد من المؤتمرات الطبية التي استضافتها الكويت وشارك فيها لفيف من الاستشاريين العالميين في أمراض القلب.



واختتم العويش : "إن طموحات وآمال جمعية القلب الكويتية لا تتوقف عند حد معين، وإنما سنعمل جاهدين على الوصول بالحملات التوعوية لأكبر عدد ممكن للتوعية من خطورة أمراض القلب، ومن ثم إنقاذ أكبر عدد من الناس، خصوصا أن الحملات التوعوية بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر سهولة وأوسع انتشارا".