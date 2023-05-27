بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن بدء سريان حظر العمل بالأماكن المكشوفة بدءاً من أول يونيو إلى نهاية أغسطس المقبل من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا.

وأكدت الهيئة أن فرق التفتيش المكلّفة بمتابعة تنفيذ قرار الحظر ستبدأ حملات تفتيش مفاجئة على مواقع العمل في الأماكن المكشوفة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت الهيئة أن الهدف من القرار حماية العمالة من أضرار العمل في ساعات ارتفاع الحرارة الشديدة خلال أشهر الصيف وأن الهدف من القرار تنظيم ساعات العمل وليس تخفيف الساعات مشيرة إلى أنه بامكان أصحاب الأعمال تشغيل العمالة في ساعات الصباح الأولى أو المساء .