عبدالكريم العبدالله

كشفت رئيس قسم العلاج الطبيعي بمركز الكويت لمكافحة السرطان هناء الخميس، عن 1659 حالة مصابة بمرض "التورم اللمفاوي" يقوم القسم بمتابعتها وعلاجها خلال الاعوام من 2016 حتى نهاية ابريل 2023 ، والتي يتم تحويلها من الاطباء المختصين في المركز .

جاء هذا في تصريح صحافي على هامش احتفال قسم العلاج الطبيعي بمركز الكويت لمكافحة السرطان باليوم التوعوي الاول لحالات "التورم اللمفاوي" تحت رعاية مدير المركز د.ابراهيم الكندري وبحضور مراقب التخطيط والتجهيزات الفنية في ادارة خدمات العلاج الطبيعي د.علي الكندري واستشاري الاورام د.أنور النوري ود.محمد حسن استشاري الجراحة.