أعلن الملتقى الاعلامي العربي تقديمه برنامجا زاخرا بالندوات تبدأ غدا الأحد، مع بداية انطلاق الملتقى الذي يستمر يومين في فندق (سانت ريجيس) الكويت تحت رعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقال الأمين العام للملتقى ماضي الخميس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، ان برنامج الملتقى يضم ما يقارب 14 ندوة تناقش موضوعات خاصة بالاعلام بمشاركة نخبة من الاعلاميين العرب.

واضاف الخميس أن الملتقى يحتفل بمرور عشرين عاما على تأسيسه مؤكدا أن هذا الاستمرار للملتقى يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية في الكويت بدعم كل ما من شأنه تحقيق التقارب العربي خصوصا ما للاعلام من دور في ذلك تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.

واكد ان الملتقى يحرص على ان يترجم ما جاء في الخطابات السامية لممثل حضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد بشأن الدفع بالعمل العربي المشترك بمزيد من التنسيق والتعاون لتلبية طموحات الشعوب العربية.

واشار الخميس الى كلمات من الخطابات السامية والتي تؤكد دور الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على المجتمعات مؤكدا دور الملتقى في الارتقاء بمستوى الاعلام على نطاق الدول العربية ومحاولة نقل التجارب والخبرات فيما بينها للاستفادة منها وذلك من خلال ندوات الملتقى.

وتقدم الخميس بجزيل الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء لرعايته الكريمة لفعاليات وأنشطة الملتقى مشيدا بجهود وزارة الإعلام الكويتية لتعاونها المثمر في تحقيق النجاح والشراكة الاستراتيجية التي امتدت عشرين عاما وجهود الاعلام الكويتي والعربي الذي دعم وساند الملتقى الإعلامي العربي منذ انطلاقته وكانوا هم السبب الحقيقي وراء كل نجاح تحقق.

كما اشاد بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع الاعلام والاتصال في جامعة الدول العربية التي تم من خلالها تحقيق العديد من الانجازات من خلال عقد انشطة وفعاليات لها تأثيرها على المستوى الاعلامي وتطوير صناعة الاعلام في الوطن العربي ككل.

ورحب الخميس بالزملاء الإعلاميين والإعلاميات المشاركين في الملتقى في بلدهم الثاني الكويت متمنيا لهم طيب الإقامة والاستفادة من كل ما يتضمنه الملتقى من فعاليات وأنشطة.

ويدشن الملتقى اعماله صباح غد الاحد بافتتاح معرض (وسائل الاعلام وتكنولوجيا الاتصال والتطبيقات الالكترونية) ويليه الجلسة الاولى بعنوان ( مستقبل الإعلام .. إعلام المستقبل) بمشاركة الامين العام المساعد لقطاع الاعلام والاتصال في جامعة الدول العربية السفير احمد خطابي ورئيس تحرير جريدة (عكاظ) السعودية جميل الذيابي ورئيس تحرير جريدة (الرؤية) العمانية حاتم الطائي ورئيس تحرير جريدة (الراي) الكويتية وليد الجاسم وبادارة وكيل قطاع النشر والصحافة بوزارة الاعلام الكويتية لافي السبيعي.

اما الجلسة الثانية فتحمل عنوان (شغف النجاح) ويشارك فيها مجموعة من الشباب العرب الذين استطاعوا تغيير النظرة العامة للشهرة من خلال تقديم محتوى متميز وهم مريم باشات من لبنان وحوراء الفارسية من عمان واسامة النعسان من سوريا وشهاب الهاشمي من اليمن وفرح ياسمين من الجزائر والاء بشناق من الاردن وتدير الحوار الاعلامية بيبي الخضري من الكويت.

وتعرض الجلسة الثالثة مجموعة من التجارب لشخصيات عامة في التعامل مع الاعلام وتحمل عنوان (قوة الاعلام وتعدد المصادر) بمشاركة مستشار جلالة ملك البحرين نبيل الحمر ووزير الاعلام اللبناني زياد مكاري ورئيس تحرير جريدة (الجزيرة) السعودية خالد المالك والاعلامية الدكتورة هالة سرحان من مصر ويدير الجلسة الاعلامي عامر الرجوب من الاردن.

وتشارك في الجلسة الرابعة (ثنائية الاعلام والحياة) الاعلامية مي الخطيب والاعلامي مصطفى الاغا من سوريا ويدير الجلسة الاعلامي رامي رضوان من مصر اما الجلسة الخامسة فهي بعنوان (قوة الاعلام) يستعرض فيها الدكتور خالد غطاس من لبنان كيفية تقديمه محتوى متميزا ومختلفا كونه مختصا في الطب والكيمياء وانتقل الى الاعلام والارشاد والاحاديث التنموية ويحاوره الاعلامي نيشان من لبنان.

ويشارك كل من عبير الصغير من لبنان وعلي الخالدي من العراق وبسنت نورالدين من مصر في الجلسة السادسة (صناعة المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي) التي تديرها الاعلامية امال عراب من الجزائر.

وتناقش الجلسة السابعة والاخيرة من اليوم الاول للملتقى (مستقبل الاعلام في ظل الذكاء الاصطناعي) بمشاركة نواف السويد وهو مستشار وصانع محتوى تقني من الكويت والدكتور انس النجداوي من الاردن وهو استاذ مشارك في جامعة ابوظبي ومستشار الاعمال الرقمية والدكتور محمد ربيع استاذ مشارك بقسم العلوم بكلية التربية الاساسية في الكويت ونايلة تويني رئيسة تحرير جريدة النهار اللبنانية ويدير الجلسة الاعلامي عبدالرحيم البطيح مدير تلفزيون ابوظبي.

ويلي جلسات اليوم الاول الحفل الرسمي لافتتاح الملتقى في تمام السابعة مساء ويتضمن تكريما للعديد من الاعلاميين العرب.

وتأتي الجلسة الثامنة (تأثير التكنولوجيا في تطور واستدامة المجتمعات) في صباح اليوم الثاني للملتقى بمشاركة الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي والرئيس التنفيذي لشركة زين ايمان الروضان والمدير العام لجهاز تكنولوجياالمعلومات الدكتور عمار الحسيني ويدير الجلسة الاعلامي موسى الفرعي من عمان.

وتناقش الجلسة التاسعة (صناعة المحتوى في الدراما العربية بمشاركة الكاتبة منى الشمري من الكويت والفنان رفيق علي والكاتبة كلوديا مارشيليان من لبنان والمنتج الدكتور مدحت العدل من مصر ويدير الجلسة الاعلامي زاهي وهبي من لبنان.

اما الجلسة العاشرة فتأتي تحت (كلمة وصورة) يشارك فيها الدكتور احمد عبدالملك والمصور عبدالعزيز الدويسان من الكويت بادارة الدكتورة راية يعقوب من الاردن ويشارك في الجلسة ال11 (ماذا فاتنا في الاعلام العربي) عدد من وزراء الاعلام العرب السابقين وهم وزير الاعلام الكويتي الاسبق سامي النصف ووزير الاعلام العماني السابق الدكتور عبدالمنعم الحسني ووزير الاعلام البحريني السابق علي الرميحي ويدير الحوار الاعلامي السعودي عبدالله المديفر.

ويناقش عدد من اصحاب الشركات السياسات التسويقية وكيفية تمكنهم من تغيير مفاهيم التجارة التقليدية في الجلسة ال 12 بعنوان (الاعلام واستراتيجيات التسويق) بمشاركة المدير العام لشركة المرشود للعطور مرشود المرشود والمؤسس والمدير العام ل(اتش اند اس ستور) فهد المذن والمدير التنفيذي لمنصة بيمز التعليمية يوسف الحسيني من الكويت ويدير الحوار المدربة والكاتبة عواطف الصباح من الكويت.

ويشارك في الجلسة ال13 (دور الاعلام في التنمية الاقتصادية.. تجارب واقعية) وزير التجارة السابق فهد الشريعان ورئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبترولية وليد المهدي من الكويت ويدير الجلسة الاعلامية علا الفارس من الاردن.

وتختتم جلسات الملتقى بجلسة شعرية مميزة يشعر فيها فيصل العدواني من الكويت ورائد بوفتيان من العراق وتدير الجلسة الاعلامية شيماء رحيمي من البحرين.