القاهرة - ناهد إمام



في إطار تفعيل مبادرة «عشانك يا بلدي» للسياحة المصرية- الأردنية التي أطلقها اتحاد المستثمرات العرب، وبرعاية وحضور د.هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، ووفد أعضاء وعضوات الاتحاد، انطلق العرض المسرحي «الرحلة إلى مصر»، بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، على مسرح الآباء الفرنسيسكان بدير السيدة العذراء مريم بالمقطم.



وصرحت د.هدى يسي، أهمية العرض الفني «الرحلة إلى مصر»، في دعم السياحة داخل البلدين الشقيقين مصر والأردن، حيث إن من أهم أهداف الاتحاد دعم السياحة قاطرة التنمية ويعمل حولها أكثر من 360 صناعة مغذية للقطاع وتحقيقا لاستدامة التنمية بصورة فعلية ودعم كافة المجتمعات، وصولا إلى هدف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيق عائد 35 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.



وقالت د.هدى إن مبادرة «عشانك يا بلدي»، تتضمن الترويج للسياحة الدينية بين مصر والأردن لتكون مصر قبلة الحج السياحي، إلى جانب الترويج للسياحة العلاجية، وقام الاتحاد بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع شخصيات ذات مكانة رفيعة ببعض الدول الإفريقية، للإيفاد إلى مصر وإجراء عدد من العمليات بكبرى المستشفيات المصرية ومنها مستشفيات وزارات الدفاع، والطيران المدني، والسياحة.



وقالت د.هدى إن «الرحلة إلى مصر»، تضمنت رصد المسار السياحي الدولي لرحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر وإبراز معلومات مهمة عن مغطس السيد المسيح بنهر الأردن، مشيرة إلى أن مصر دائما عظيمة وأم الدنيا.



كما أكدت د.هدى يسي أن العمل الفني دائما يمثل الديبلوماسية الشعبية الداعمة لدعم العلاقات بين الشعوب.



من جانبها، أكدت سيدة الأعمال ياسمين غلاب عضو اللجنة الفنية باتحاد المستثمرات العرب، والمنتج للعمل «رحلة إلى مصر»، أن الهدف هو الترويج لجذب السياحة إلى مصر من خلال عمل ثقافي يوضح للعالم أن مصر ملاذ آمن للجميع، مع رحلة السيدة مريم العذراء والسيد المسيح إلى مصر، هروبا من بيت لحم في فلسطين.