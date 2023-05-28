

سيشارك أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مونديال الأندية لمرة حادية عشرة قياسية، بعد إحرازه اول من امس لقب دوري أبطال أوقيانيا في كرة القدم.



وتغلب أوكلاند على سوفا من فيجي 4-2 بعد التمديد بنهائي دراماتيكي في بورت فيلا، فانواتو.



ولم يسبق لأي فريق أن شارك أكثر من أوكلاند في البطولة العالمية، فيما سيخوض النسخة الحادية عشرة له في المونديال المقرر في ديسمبر في السعودية.



وفيما أقر مدربه الإسباني ألبرت رييرا بأنه سيكون مرة جديدة الأقل حظوظا، أضاف: «نحن لسنا محترفين، هؤلاء الشبان موظفون، يعملون كل يوم وبعدها ينتقلون إلى خوض التمارين في كل يوم». وتابع: «نطالبهم بالكثير، يعتقد أناس اننا محترفون، لكن الأمر ليس كذلك».



وأردف: «الشيء الوحيد الذي بمقدورنا القيام به هو التطور وإلهام الآخرين».



هذا، وقد أصبح أوكلاند ثاني فريق يحجز بطاقته للمونديال، بعد أوراوا ريد دايموندز الياباني عن قارة آسيا، إثر تجريده الهلال السعودي من اللقب.