بيروت - عامر زين الدين



شدد رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط على «موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي بضرورة إجراء الانتخابات البلدية بأسرع وقت من دون أي أعذار وتأمين التمويل اللازم بقرار من الحكومة».



وقال خلال رعايته إطلاق الموقع الإلكتروني وآلية مكننة العمل البلدي في اتحاد بلديات الشوف السويجاني، بمشاركة محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، ونواب وشخصيات ورؤساء بلديات المنطقة: «يجب أن نجري الانتخابات البلدية لفتح الباب أمام الشباب والكفاءات ليكونوا شركاء في العمل البلدي، ولكي نرى المزيد من التطوير والتحديث والإنماء كما نراها اليوم معكم».



ووجه جنبلاط «تحية الى الجهد والعمل الذي يقوم به اتحاد البلديات، وكل بلديات المنطقة»، مشيرا إلى أن «هذا العمل يؤكد كم هو مهم جدا الاعتماد على التطور والوسائل الحديثة والتقنيات كي نخفف الأعباء عن الناس ونوفر عليهم التعب والمشاكل، لاسيما بعد أن أصبحت المشاكل والهموم كثيرة».