وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة السعودية في سورية إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذا لقرار المملكة استئناف العمل في بعثتها الديبلوماسية في سورية، بعد التوافق على إعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات.



والتقى الفريق السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي بمعاون وزير الخارجية السوري د.أيمن سوسان ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب بمقر وزارة الخارجية في دمشق، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).



وأعرب سوسان عن ترحيب بلاده واستعدادها وجاهزيتها لتقديم كل التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.



وخلال اللقاء، عبر رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية على ما لقيه الفريق من ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول.



وأعلنت السعودية مؤخرا عن استئناف عمل بعثتها الديبلوماسية في سورية، آخذة في الاعتبار القرار الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية بعودة سورية إلى شغل مقعدها في جامعة الدول العربية.