أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أن 1 يونيو هو آخر موعد لفتح حساب الدروازة والإيداع فيه لدخول السحب الشهري لشهر يوليو للحصول على فرصة ربح بجوائز بقيمة 20 ألف دينار لـ 11 رابحا، مشجعا كل عملائه الحاليين والمحتملين على فتح أو إيداع المزيد في حساب الدروازة لزيادة فرصهم في سحب شهر يوليو الذي سيتم تنظيمه بحضور ممثلين عن KIB ووزارة التجارة والصناعة.



وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات والتحول الرقمي والابتكار: نشجع الجميع على المبادرة اليوم بفتح أو الإيداع في حساب الدروازة لزيادة فرصهم في سحب شهر يوليو، حيث يتم احتساب فرصة واحدة مقابل كل 1 دينار يتم شهرا كاملا في الحساب، وتحتسب الفرصة حسب الرصيد الأدنى للشهر السابق للسحب، كما نود أن نذكر عملاءنا بأن فرصهم بالربح في السحب على الجوائز يزداد بزيادة الإيداعات. أما بالنسبة لعملائنا المستقبليين، فنحن ندعوهم لفتح حساب الدروازة من خلال زيارة الفروع أو من خلال تطبيق KIB.



ويتوج حساب «الدروازة» كل شهر 11 رابحا من عملائه، إذ يحصل الفائز الأول على جائزة بقيمة 10000 دينار، بينما يربح 10 رابحين لكل منهم 1000 دينار ويعلن البنك أسماء الفائزين في السحب الشهري على موقعه الإلكتروني وفي قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في الصحف الرسمية، ويتم إيداع الجوائز النقدية في حسابات «الدروازة» لكل عميل رابح خلال يومي عمل من تاريخ الإعلان.