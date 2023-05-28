معرفي: أطلقنا برنامجاً فريداً يمثل انعكاساً لالتزامنا بتقديم أفضل العروض ومكافأة العملاء



أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاقه «ABK Advantage Rewards»، برنامج الولاء المبتكر والفريد من نوعه المصمم لمكافأة العملاء عند إجراء معاملاتهم المصرفية اليومية.



ويتعين على العملاء المهتمين بالاستفادة من المكافآت الحصرية ضمن البرنامج، التقدم بطلب الحصول على واحدة من بطاقات «ABK Advantage» الائتمانية، ونيل المكافآت على العديد من المنتجات التي يقدمها البنك، والتمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت، والبدء بتجميع نقاط «Tokens» المخصصة للبرنامج على كل عملية شراء يجرونها.



وسيحصل عملاء البنك الأهلي الكويتي من خلال الدفع باستخدام بطاقاتهم على فرصة لتجميع نقاط «Tokens» واستبدالها فيما بعد بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات من مجموعة من العلامات التجارية المشاركة في البرنامج، والحصول على خيارات متعددة لاستبدال نقاطهم.



وسيحصل العملاء مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه باستخدام البطاقات على 3 نقاط محليا و6 نقاط عالميا، في وقت يمنح البنك الأهلي الكويتي العملاء الفرصة للحصول على نقاط «Tokens» لدى فتح الحسابات الجارية، وحسابات التوفير وحسابات الودائع الثابتة، وعند تحويل الراتب في الحساب بشكل دوري.



ويمكن للعملاء تحميل تطبيق البنك الأهلي الكويتي على الأجهزة الذكية أو الدخول إلى حساباتهم على موقع eahli.com للبدء بالاستفادة من المكافآت المتنوعة ضمن البرنامج الجديد والتي تشمل على سبيل المثال التخطيط لإجازة، والاستفادة من خدمات المساعدة والاستقبال في المطارات، وحجز الفنادق حول العالم، ونيل الخصومات في المطاعم والكافيهات، والاستمتاع بتجارب ترفيهية مثل السينما، ومشاهدة أفضل المباريات الرياضية العالمية، وزيارة العجائب الـ 7 حول العالم، وغيرها الكثير.



بالإضافة إلى ذلك يمكن لأصحاب البطاقات أيضا الاستفادة من مزايا أخرى بما فيها التأمين ضد الحوادث خلال السفر وتغطية العلاج، والدخول إلى أكثر من 1000 صالة انتظار في المطارات حول العالم، ونيل ميزات أمان إضافية عند التسوق إلكترونيا للحماية من عمليات الاحتيال عبر «ABK SecurePay»، وعروض متنوعة لدى العديد من الشركاء التجاريين للبنك، فضلا عن تنفيذ عمليات الشراء عن طريق محافظ البنك الأهلي الكويتي الرقمية.



وتعليقا على ذلك، قالت جهير معرفي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة: لقد أطلقنا برنامجا فريدا يمثل انعكاسا لالتزام البنك الأهلي الكويتي المستمر بتقديم أفضل العروض الترويجية ومكافأة العملاء على ثقتهم الدائمة بخدماته ومنتجاته.



وأضافت: سيتم قريبا إطلاق سلسلة من الحملات الترويجية بهدف تعزيز موقع البنك الأهلي الكويتي في القطاع المصرفي وجذب المزيد من العملاء لبدء تجربة مصرفية استثنائية معه.



ودعت معرفي في نهاية تصريحها العملاء إلى متابعة صفحات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على العروض والحملات المتنوعة التي يقوم بإطلاقها من أجل نيل ثقتهم وتشجيعهم على الاستفادة من المزايا العديدة التي تمنحها بطاقات البنك المتنوعة.



منذ تأسيسه عام 1967، واصل البنك الأهلي الكويتي تطوره وارتقى ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية. ويقدم حاليا مجموعة متنوعة من المنتجات لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. ومن خلال شركته التابعة ABK Capital، يقدم البنك الأهلي الكويتي مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا. ويقدم البنك خدماته أيضا على المستوى الإقليمي في أسواق جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة.