

بمناسبة حلول فصل الصيف، أطلق بنك الخليج بالتعاون مع «فيزا» عرضا خاصا يمنح 60 عميلا فرصا للفوز بساعات Apple Watch Ultra وهواتف ذكية Apple iPhone 14 Pro.



وأعلن بنك الخليج أن فترة العرض تمتد من 21 الجاري إلى 30 يونيو المقبل، على أن يقام السحب تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة يوم 10 يوليو المقبل، ليتم الإعلان عن 60 فائزا. ويسري هذا العرض فقط على حاملي بطاقات فيزا الائتمانية الصالحة والصادرة عن بنك الخليج على عمليات الدفع التي تتم فقط بواسطة هواتفهم أو ساعاتهم الذكية خلال فترة العرض، إذ يحصل العميل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير ينفقها داخل الكويت، وعلى 3 فرص مقابل كل 10 دنانير ينفقها خارج الكويت.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي: يحرص بنك الخليج على مكافأة عملائه وتلبية متطلباتهم، بالتوازي مع مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتوفير تجربة عملاء متميزة.



وأشار إلى أن بطاقات بنك الخليج الائتمانية تحمل العديد من المميزات التي يمكن لعملاء البنك الاستفادة منها، حيث توفر هذه البطاقات للعملاء العديد من العروض في مختلف القطاعات من بينها المطاعم والفنادق والسياحة، والسفر، والترفيه والصحة والتجميل، وتأجير السيارات، وغيرهم.



على صعيد متصل، يوفر بنك الخليج لعملائه أفضل وأسرع برنامج مكافآت في الكويت، إذ يمكن العملاء من استبدال نقاطهم بتذاكر سفر على متن جميع خطوط الطيران حول العالم، وإجراء الحجوزات الفندقية لدى أكثر من 300 ألف فندق حول العالم.