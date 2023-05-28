بدر السلمان: المؤتمر يهدف للتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين كاستراتيجية لا غنى عنها للتنمية بالكويت



أعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان، عن تنظيم «مؤتمر الكويت الثاني للشراكة بين القطاعين العام والخاص»، تحت شعار «شراكة من أجل التنمية» في الفترة من 12 إلى 14 يونيو المقبل بقاعة الهاشمي في فندق راديسون بلو.



وأوضح في بيان صحافي أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبمشاركة جهات حكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بمشروعات الشراكة والتنمية، وذلك بتنظيم من شركة رازن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات.



وقال إن المؤتمر الثاني يأتي بعد النجاح الكبير الذي شهدته نسخته الأولى، والتي شهدت حضورا لافتا للعديد من قيادات مؤسسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الأمم المتحدة والدول الإقليمية والكويت، كما يشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والمتخصصين من تلك الجهات كما من الجهات الحكومية بالكويت.



أهداف المؤتمر



وتعليقا على تنظيم المؤتمر، قال السلمان: «يهدف المؤتمر إلى التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كاستراتيجية لا غنى عنها للتنمية بالكويت ودول العالم، ونتطلع لأن نضع الشراكة كأحد المسارات الأساسية التي تتبناها مؤسسات الدولة في مختلف مشاريعها التنموية، ونعول على مشاركة الخبرات المتخصصة في هذه المجال لكي نخرج بمحصلة من التوصيات والإجراءات التي تفعل سياسات الشراكة بالكويت وتحقق أهدافه الدولة التنموية المستدامة».



وأوضح أن الاتحاد يضع رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة» نصب عينيه عند تنظيم مؤتمر الشراكة، وعلى هذا فإن المؤتمر يهدف كذلك إلى مناقشة كافة الجوانب التنفيذية والتشريعية والقانونية اللازمة لتحقيق نجاح مشروعات الشراكة وتذليل المعوقات التي قد تواجهها.



كذلك يتطرق المؤتمر لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لتلافي حالات التأخير وضعف إجراءات الحوكمة، وبالطبع ستكون التجرية الكويتية مقارنة مع تجارب الدول الأخرى موضع دراسة معمقة للخروج بالتوصيات العملية المنشودة خاصة في ظل النظرة المتجددة التي تعتمدها الكويت لخطط التنمية فيها.



وعما سيتم طرحه في المؤتمر، قال السلمان إن المؤتمر يتناول محاور عدة تتمثل في الشراكة بين القطاعين العام والخاص كرافد من روافد التنمية المستدامة، وأدوات التمويل المستدام للمشروعات، والتغيير المناخي ومشروعات الشراكة، والتطور التشريعي والتنظيمي والقانوني لمشروعات الشراكة، وأفضل الممارسات لطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة، وأخيرا دراسة حالات عملية لنجاح وفشل مشروعات الشراكة.